2018-08-04T14:59:53+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону провели первую пересадку поджелудочной железы

У 34-летней женщины была тяжелая форма сахарного диабета
Ольга ГОПАЛО
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У 34-летней женщины была тяжелая форма сахарного диабета.У 34-летней женщины была тяжелая форма сахарного диабета.Фото: Александр УТКИН
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Первую уникальную операцию по пересадке поджелудочной железы и почки провели медики в Ростове-на-Дону. Как рассказали в донском министерстве здравоохранения, хирургическая манипуляция прошла в Ростовской областной клинической больнице. Донское медучреждение присоединилось к двум-трем регионам страны, где проводятся подобные операции.

В ведомстве добавили, что такие оперативные вмешательства крайне редки как из-за сложности самой процедуры, так и по причине дефицита донорских органов. Известно, что повезло 34-летней пациентке с тяжелой формой сахарного диабета, осложненного терминальной стадией хронической почечной недостаточности.

- Вся процедура, то есть эксплантация, консервирование и сосудистая реконструкция донорских поджелудочной железы и почки, удаление больных органов у пациентки и непосредственно трансплантация, заняла около 13 часов, - раскрыли подробности трансплантации медики. - В результате через две недели после операции состояние пациентки полностью соответствует прогнозам, уровень сахара и другие жизненные показатели в норме. Сейчас пациентка чувствуют себя удовлетворительно, получая всю необходимую медицинскую помощь.

Сообщается, что с начала проведения на Дону программы трансплантации донорских органов в лечебном учреждении было пересажено 59 почек.

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