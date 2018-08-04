2018-08-04T11:11:50+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на улице Пановой почти на две недели ограничат движение

Там будут идти работы по обустройству сетей водоснабжения
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону неудобства будут ждать автомобилистов, чей путь лежит по улице Веры Пановой.В Ростове-на-Дону неудобства будут ждать автомобилистов, чей путь лежит по улице Веры Пановой.Фото: Сергей ГАПОН
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В Ростове-на-Дону неудобства будут ждать автомобилистов, чей путь лежит по улице Веры Пановой.

Как рассказали в Департаменте транспорта донской столицы, с 23 августа планируется ввести ограничение проезда на пересечении улицы Образцовая и улицы Пановой. Аналогичная ситуация и при сквозном движении по улице Пановой - на участке от улице Образцовая до улицы Активная. Все вернется на круги своя только 10 сентября 2018 года.

Чиновники пояснили, что все это время будут вестись работы по обустройству сетей водоснабжения возле многоэтажек.

Напомним, с 4 августа по площади Театральной вновь пустили автобусы и маршрутки. Движение по ней в прежнем ритме началось с шести часов утра. До этого площадь была закрыта на три месяца из-за фестиваля болельщиков. Там ростовчане и гости Чемпионата мира по футболу могли смотреть матчи на больших экранах, а также видеть выступления звезд отечественной эстрады.

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