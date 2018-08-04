Страшное ДТП в Новочеркасске: пьяный водитель отправил на тот свет двух пассажиров

4 Авг. 11:36 2018-08-04T11:38:21+03:00

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Накануне, 3 августа, около полуночи в городе Новочеркасске Ростовской области произошло жуткое дорожное происшествие. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, на одной из городских улиц столкнулись автомобили марок «ГАЗель» и «Фольксваген Пассат». Удар был такой силы, что два пассажира иномарки - мужчины в возрасте 36 и 43 лет, скончались на месте происшествия. Травмы, которые они получили, оказались несовместимыми с жизнью.

По предварительным данным, 38-летний водитель, который находился за рулем легковушки, был в состоянии алкогольного опьянения. В ведомстве добавили, что в отношении водителя уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Решается вопрос о его задержании. Не исключено, что ближайшие несколько лет он может провести в местах не столь отдаленных. Санкции данной статьи предусматривают от четырех до девяти лет лишения свободы.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, в результате которой эксперты выяснят все обстоятельства произошедшего.