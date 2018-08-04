2018-08-04T11:38:21+03:00
Происшествия

Страшное ДТП в Новочеркасске: пьяный водитель отправил на тот свет двух пассажиров

Возбуждено уголовное дело
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Помощь медиков не потребовалась: пострадавшие скончались на месте аварии.Помощь медиков не потребовалась: пострадавшие скончались на месте аварии.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Накануне, 3 августа, около полуночи в городе Новочеркасске Ростовской области произошло жуткое дорожное происшествие. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, на одной из городских улиц столкнулись автомобили марок «ГАЗель» и «Фольксваген Пассат». Удар был такой силы, что два пассажира иномарки - мужчины в возрасте 36 и 43 лет, скончались на месте происшествия. Травмы, которые они получили, оказались несовместимыми с жизнью.

По предварительным данным, 38-летний водитель, который находился за рулем легковушки, был в состоянии алкогольного опьянения. В ведомстве добавили, что в отношении водителя уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Решается вопрос о его задержании. Не исключено, что ближайшие несколько лет он может провести в местах не столь отдаленных. Санкции данной статьи предусматривают от четырех до девяти лет лишения свободы.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, в результате которой эксперты выяснят все обстоятельства произошедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчанин погиб, перебегая через рельсы перед поездом «Анапа - Казань»
В Ростовской области лже-цветочница через Интернет полтора года обманывала покупателей
Проезд в электричках Ростовской области теперь можно оплатить транспортной картой
Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья
Мэрия Ростова-на-Дону пояснила судьбу Забиваки
В Ростове-на-Дону в рамках Дня города пройдет свыше 200 мероприятий‍
Фирменный поезд Ростов-на-Дону - Москва станет быстрее
«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» выбрало более 2000 семей в ЮФО и СКФО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» расторгло договоры энергоснабжения с 17 управляющими компаниями и ТСЖ
В Ростове-на-Дону пассажиры маршрутки потребовали высадить онкобольного, приняв его за пьяного
В Ростове-на-Дону после столкновения с внедорожником маршрутка № 212 протаранила забор частного дома
Будет солнечно: синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в выходные
В Ростовской области на двух дорогах вводится ограничение для движения грузовиков
В Цимлянске построят новый водозабор и дороги
Соленые огурцы с медом: "Миссис Россиия" Полина Диброва попробовала новое блюдо на Дону
«Фигура просто бомба»: через месяц после родов третья жена Тарасова показала идеальный пресс
Житель Ростовской области похитил металл на 200 тысяч рублей
Сразу видно грудь - импланты: поклонники невесты Баскова под лупой изучили ее новое фото
В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила мотоциклиста
В Ростове-на-Дону пройдет «Ярмарка жилья»
В Ростове-на-Дону известной защитнице зеленых насаждений разбили машину
В городе Зверево 31-летняя женщина-водитель поворачивая налево, сбила подростков на скутере
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотечным программам
Погиб водитель: в Ростовской области перевернулся легковой автомобиль