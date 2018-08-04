В Ростове-на-Дону воришка стащил металлическую дверь

4 Авг. 12:21 2018-08-04T18:29:35+03:00

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В полицию Ростова-на-Дону обратилась местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой преступления. По ее словам, неизвестный воришка стащил металлическую дверь, которую она оставила у стены подъезда дома во время ремонта. Стоимость пропажи дамочка оценила в десять тысяч рублей.

Стражам порядка по горячим следам удалось задержать злоумышленника. Им оказался 28-летний местный житель. Он быстро расправился с добычей: сдал дверь в один из ближайших пунктов приема металлолома города.

Известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что если дело дойдет до суда, а ростовчанина признают виновным, ближайшие несколько лет он может провести за решеткой. Санкции данной статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.