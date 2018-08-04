Штормовое предупреждение МЧС: в Ростове-на-Дону обещают град, грозы и шквалистый ветер

4 Авг. 14:44 2018-08-04T18:29:01+03:00

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МЧС в Ростовской области разослало штормовое предупреждение. Со ссылкой на синоптиков спасатели сообщают о грозах, ливнях и граде в сочетании с шквалистым ветром, сила которого временами будет достигать 22 метров в секунду. Такая погода продлится все выходные 4-5 августа 2018 года.

При этом температура воздуха днем - до плюс 33 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся до 17 - 22 тепла.

- Местами на всей территории области существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с подтоплением низменных участков, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, - сообщили в Главном Управлении МЧС России по региону - А также с обрывом линий электропередач и линий связи, отключением трансформаторных подстанций в результате перехлеста проводов, повреждением разрядами молнии объектов, не оборудованных громоотводами. Кроме того, возможны повалы деревьев и слабо закрепленных конструкций, повреждение крыш домов и остекления зданий, гибель сельхозкультур и затруднения в работе всех видов транспорта.