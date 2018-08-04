2018-08-04T15:37:34+03:00
Общество

Житель Ростова-на-Дону похитил с банковских карт 27 миллионов рублей

46-летнего IT-специалиста задержали полицейские
Ольга ГОПАЛО
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Добычей злоумышленника стали 27 миллионов рублей.Добычей злоумышленника стали 27 миллионов рублей.
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Крупный улов с банковских карт своих сограждан собрал 46-летний житель Ростова-на-Дону. Как сообщили в Главном Управлении МВД России, добычей злоумышленника стали 27 миллионов рублей.

- Используя незаконно приобретенную базу данных сим-карт абонентов с электронными ключами к ним, а также специальное программное обеспечение, он изготавливал дубликаты сим-карт мобильных номеров, подключенных к банковским картам, - добавили в ведомстве. - С их помощью злоумышленник списывал деньги со счетов и, проводя их через цепочку транзакций, обналичивал с помощью электронного кошелька.

К слову, для большинства владельцев карт кража денег со счета оставалась незамеченной, так как списывалось не более 500 рублей за раз, а смс-уведомления от банка не приходили.

Известно, что у предприимчивого ростовчанина высшее техническое образование и когда-то он работал частным IT-специалистом. Дома у него нашли компьютер, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и сим-карты, имеющие значение для следствия.

В отношении подозреваемого уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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