2018-08-04T16:55:52+03:00
Общество

В Ростовской области задержали мужчину, который стащил у родственника ноутбук

19-летний парень залез в дом, когда хозяина не было
Ольга ГОПАЛО
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Сумма причиненного ущерба составила около восьми тысяч рублей.Сумма причиненного ущерба составила около восьми тысяч рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В полицию Красносулинского района Ростовской области обратился местный житель, который сообщил, что стал жертвой преступления. Он рассказал, что пока его не было дома кто-то стащил ноутбук. Как сообщает донской главк, сумма причиненного ущерба составила около восьми тысяч рублей.

Стражи порядка сразу же выехали на место и выяснили, что злоумышленник проник через окно. По горячим следам им удалось задержать подозреваемого. Каково же было удивление потерпевшего, когда тот узнал, что воришкой оказался его 19-летний родственник. Однако жалеть парня хозяин гаджета не стал. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, ближайшие пару лет подозреваемый может провести в местах не столь отдаленных.

Напомним, IT-специалист из Ростова-на-Дону похитил 27 миллионов рублей с банковских карт россиян. Теперь за особо крупный размер кражи он может сесть на пять лет.

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