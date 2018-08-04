В Ростовской области задержали мужчину, который стащил у родственника ноутбук

4 Авг. 16:55 2018-08-04T16:55:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Красносулинского района Ростовской области обратился местный житель, который сообщил, что стал жертвой преступления. Он рассказал, что пока его не было дома кто-то стащил ноутбук. Как сообщает донской главк, сумма причиненного ущерба составила около восьми тысяч рублей.

Стражи порядка сразу же выехали на место и выяснили, что злоумышленник проник через окно. По горячим следам им удалось задержать подозреваемого. Каково же было удивление потерпевшего, когда тот узнал, что воришкой оказался его 19-летний родственник. Однако жалеть парня хозяин гаджета не стал. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, ближайшие пару лет подозреваемый может провести в местах не столь отдаленных.

Напомним, IT-специалист из Ростова-на-Дону похитил 27 миллионов рублей с банковских карт россиян. Теперь за особо крупный размер кражи он может сесть на пять лет.