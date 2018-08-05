В Ростове-на-Дону выбрали лучшего лифтера

5 Авг. 09:13 2018-08-05T09:19:42+03:00

В завершение конкурса все участники получили грамоты, ценные призы, а победители увезли в свои районы заслуженные кубки. Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Победитель отправился на работу с кубком

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В субботу, 4 августа, в Кировском районе донской столицы соревновались лучшие лифтеры города. В финал конкурса прошли специалисты, которые уже победили в отборочных турах.

Конкурс проводился в три этапа. В частности, комиссия оценивала внешний вид участников: обеспеченность конкурсантов спецодеждой и инструментом, уровень ответов на практические вопросы и, конечно же, прохождения задания (претенденты на победу должны были правильно отрегулировать двери шахты).

В итоге победу одержал «хозяин» - представитель Кировского района Константин Засименко. Серебро досталось Евгению Филатову из Железнодорожного района, а бронзу получил Денис Чернобривцев из Ворошиловского района.

- Конкурсы неизменно нацелены на популяризацию технических профессий, ведь немаловажно сегодня найти хороших профессионалов своего дела, - говорят в администрации города.