В Ростове-на-Дону выбрали лучшего лифтера
В субботу, 4 августа, в Кировском районе донской столицы соревновались лучшие лифтеры города. В финал конкурса прошли специалисты, которые уже победили в отборочных турах.
Конкурс проводился в три этапа. В частности, комиссия оценивала внешний вид участников: обеспеченность конкурсантов спецодеждой и инструментом, уровень ответов на практические вопросы и, конечно же, прохождения задания (претенденты на победу должны были правильно отрегулировать двери шахты).
В итоге победу одержал «хозяин» - представитель Кировского района Константин Засименко. Серебро досталось Евгению Филатову из Железнодорожного района, а бронзу получил Денис Чернобривцев из Ворошиловского района.
- Конкурсы неизменно нацелены на популяризацию технических профессий, ведь немаловажно сегодня найти хороших профессионалов своего дела, - говорят в администрации города.