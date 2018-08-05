2018-08-05T14:57:35+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ограничат движение по улице Пановой

Причина - технические работы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города в официальном сообщении, которое появилось на сайте мэрии, предупредил жителей о предстоящем ограничении по улице Пановой.

Причина - производство работ по устройству и пуско-наладке внутриплощадочных сетей водоснабжения в новостройке. Предполагается, что ограничение введут на две недели с 23 августа по 10 сентября.

Корректировка касается пересечения улиц Образцовая – Пановой, сквозного движения по Пановой на участке от Образцовой до Активной. Жителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству.

Напомним, накануне, 4 августа, было открыто движение по Театральной площади, в том числе общественного транспорта. Оно было закрыто в связи с проведением в донской столице ЧМ-2018. На данный момент все конструкции, возведенные для организации фан-зоны полностью демонтированы.

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