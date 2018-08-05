2018-08-05T09:59:59+03:00
Общество

Семья фермеров Войнович из Ростовской области стала одной из лучших в России

Она победила в конкурсе «Семья года»
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Семья Войнович. Фото: ПРОСемья Войнович. Фото: ПРО
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В Москве подвели итоги III Всероссийского конкурса «Семья года». В этом году заявки на участие подали все российские регионы, представив 329 семей, претендующих на почетное звание «Семья года». Ростовская область направила пять заявок.

В число победителей в номинации «Сельская семья» вошла дружная и большая семья Войновых из станицы Ермаковской Тацинского района. Глава - фермер, по его отцам пошли и дети.

- Я всегда говорил сыну, что крестьянским трудом богатым не станешь, но всегда будешь с работой, а значит – сыт ты и твоя семья, – говорит глава Александр Войнович.

Уже известно, что торжественное награждение победителей конкурса «Семья года» - 2018 пройдет в Москве 21-23 ноября.

Напомним, что два года назад в число победителей вошли Надолинские из Неклиновского района, а в 2017 году - Климентовы из Сальского района.

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