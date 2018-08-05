Житель Ростова-на-Дону просит установит ограждение в парке имени Горького
На сервисе «Активный ростовчанин», который работает на портале администрации донской столицы, появилась новая инициатива. Житель города просит установит ограждение в парке имени Горького.
- Сколько живу, столько удивляюсь, что в парке Горького на мосту, под которым нижний уровень, с боковых сторон нет абсолютно никаких защитных ограждений, - написал Максим С. - Высота после обрыва огромна. Если туда упадет ребенок зазевавшихся родителей, выжить ему не удастся.
По мнению активного жителя города, нужно в обязательном порядке установить ограждение во избежание трагедий.
- Неужели этот забор дороже чьей-то жизни, - спрашивает ростовчанин.
Инициатива, опубликованная 2 августа, пока не набрала нужное количество голосов, чтобы на нее обратили внимание чиновники.