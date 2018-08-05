2018-08-05T10:07:10+03:00
Общество

Житель Ростова-на-Дону просит установит ограждение в парке имени Горького

Пока инициатива не набрала нужное количество голосов
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: "Активный ростовчанин"Фото: "Активный ростовчанин"
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На сервисе «Активный ростовчанин», который работает на портале администрации донской столицы, появилась новая инициатива. Житель города просит установит ограждение в парке имени Горького.

- Сколько живу, столько удивляюсь, что в парке Горького на мосту, под которым нижний уровень, с боковых сторон нет абсолютно никаких защитных ограждений, - написал Максим С. - Высота после обрыва огромна. Если туда упадет ребенок зазевавшихся родителей, выжить ему не удастся.

По мнению активного жителя города, нужно в обязательном порядке установить ограждение во избежание трагедий.

- Неужели этот забор дороже чьей-то жизни, - спрашивает ростовчанин.

Инициатива, опубликованная 2 августа, пока не набрала нужное количество голосов, чтобы на нее обратили внимание чиновники.

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