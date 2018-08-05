Жителей Ростова-на-Дону предупреждают об открытом колодце на въезде в парковку "Левобережного"

5 Авг. 12:05 2018-08-05T14:16:11+03:00

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Утром в воскресенье, 5 августа, в социальных сетях появились сообщение от жителя донской столицы, который, судя по всему, поехал отдыхать в парк «Левобережный».

- Открытый колодец около въезда на парковку, будьте осторожны, - написал автор поста, приложив снимки.

Жители поблагодарили земляка за своевременное предупреждение, ведь парк является популярным местом воскресного отдыха у тех, кто пока не имеет возможность отправиться в полноценный отпуск. Досталось, естественно, злоумышленникам, которые снимают крышки колодцев, отлично понимая, что в ловушку может угодить человек или автомобиль.