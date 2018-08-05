В Ростовской области уволенный работник фермы отомстил бывшей хозяйке
В Зимовниковском районе под следствием оказался ранее судимый 46-летний мужчина. Рецидивиста из Волгодонска подозревают в краже.
- В дежурную часть отдела МВД России по Зимовниковскому району обратилась гражданка и сообщила о краже мобильного телефона из ее дома, - рассказали в полиции.
Женщина вспомнила, что незадолго до этого к ней приходил бывший работник, которого она не захотела принимать обратно.
- Было установлено, что он, получив отказ, проходил мимо открытого дома потерпевшей, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Решил зайти, где обнаружил телефон стоимостью около шести тысяч рублей, который он и украл. Хотел продать, да не успел.
Мужчине теперь грозит срок - до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе, пока суд не изберет ему меру пресечения.