2018-08-05T14:58:26+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ястреб охотился на голубей

В социальной сети появились снимки хищника
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"
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В социальной сети появились снимки ястреба, который охотился в минувшие выходные возле поликлиники № 41, расположенной на улице Таганрогской.

- Был замечен вот такой гость, - написал автор поста и снимков. - Птица опасная - заклевала несколько голубей.

Знатоки заявили, что это не просто хищник, а ястреб-тетеревятник, самый изученный представитель семейства ястребиных. К комментариям тут же подключились жители Темерника, которые сообщили, что они регулярно наблюдают сов, а иногда пролетает орел. Другие припомнили, что во время работы старого аэропорта пернатые патрули - ястребы и соколы - разгоняли перед взлетной полосой воробьев и голубей. К дискуссии "подтянулись" и жители Александровки.

- Александровскую рощу спилили, есть стало нечего, вот он и прилетел, ему семью кормить чем-то надо, - написали в комментариях.

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