5 Авг. 17:52 2018-08-05T17:53:56+03:00

Под Ростовом во время пожара сгорели сарай и автомобиль

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В минувшую субботу, 4 августа, в 15:45 в службу спасения позвонили жители Аксая, которые попросили как можно быстрее прибыть на улицу Лермонтова. Здесь загорелась хозяйственная постройка. Когда на место приехали пожарные, то им достаточно быстро удалось локализовать, а затем и ликвидировать возгорание.

- Пострадала постройка на площади 20 кв. м., автомобиль ОКА, сгорел также бытовой, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Напомним, в пятницу, 3 августа, на Менжинского сгорел ангар. Площадь, пройденная огнем, превысила 1000 квадратных метров. Во время происшествия люди не пострадали, а вот в причинах сейчас разбираются специалисты. В тушении принимали участие свыше 50 человек.

Донские спасатели призывают жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности.