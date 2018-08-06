В Ростове-на-Дону ожидается солнечная погода

6 Авг. 10:10 2018-08-06T11:17:33+03:00

В Ростовской области будет жарко Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Изменить размер текста: A A

В начале этой недели в Ростовской области ожидается солнечная погода, изредка - дожди с грозами.

- Местами небольшой и умеренный кратковременный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду, - поясняют синоптики. - Днем преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью будет прохладной - до + 22 С, по северу даже + 13 С, а вот днем установится тридцатиградусная жара.

Спасатели донского региона уже распространили официальное штормовое предупреждение с просьбой к жителям соблюдать правила безопасности - не разводить костры, не выбрасывать непотушенные окурки, которые могут стать причиной возгорания.