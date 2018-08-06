В Ростове-на-Дону ожидается солнечная погода
В начале этой недели в Ростовской области ожидается солнечная погода, изредка - дожди с грозами.
- Местами небольшой и умеренный кратковременный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду, - поясняют синоптики. - Днем преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью будет прохладной - до + 22 С, по северу даже + 13 С, а вот днем установится тридцатиградусная жара.
Спасатели донского региона уже распространили официальное штормовое предупреждение с просьбой к жителям соблюдать правила безопасности - не разводить костры, не выбрасывать непотушенные окурки, которые могут стать причиной возгорания.