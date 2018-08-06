В Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность
Региональный МЧС сообщил о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области. Наиболее напряженная ситуация в Морозовском, Милютинском, Обливском и Тацинском районах.
- Местами в северо-западных, северо-восточных (Белокалитвенский), центральных, южных районах и в Приазовье сохранится высокая пожароопасность (4 класс), - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Ростовской области.
Спасатели предупреждают, что есть высокая вероятность возникновения ландшафтных и лесных пожаров, а потому просят строго соблюдать правила безопасности.
Напомним, с начала 2018 года на Дону зафиксировано более 700 случаев возгораний сухой растительности на общей площади чуть более 90 гектаров, что превышает показатели за аналогичный период прошлого года.