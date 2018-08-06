2018-08-06T12:04:59+03:00
Общество

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services повысило рейтинг Промсвязьбанка

Агентство Standard & Poor's Ratings Services (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг Промсвязьбанка до уровня «ВВ-», прогноз «Стабильный»
Материал предоставлен пресс-службой Промсвязьбанка
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Основания для этого появились после перехода банка в собственность Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество).

По мнению агентства S&P, «повышение рейтинга отражает укрепление связей банка с правительством страны и формирование новой управленческой команды из руководителей высшего звена с опытом работы в организациях, связанных с государством».

«Повышение кредитного рейтинга подтверждает значение Промсвязьбанка для государства как стратегически важного финансового института. Являясь одним из 10 крупнейших банков в России, банк продолжает своё развитие с новой опытной командой под руководством П.М. Фрадкова. При этом банк сохраняет свою универсальность и фокусируется на таких бизнес-направлениях как МСБ, розница, корпоративный бизнес и другие», – прокомментировал главный финансовый директор Промсвязьбанка Евгений Смирнов.

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