2018-08-06T12:25:38+03:00
Рыбалка

Что для аграриев – бедствие, для рыболовов – отличная приманка

Наталья Нагиба
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Фестиваль семейной рыбалки в Ростове, 2017 год.Фестиваль семейной рыбалки в Ростове, 2017 год.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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Если верить календарю рыболова, то с 10 по 12 августа ожидается хороший клев на Дону. Удачную рыбалку прогнозируют в ближайшие выходные и через неделю, с 14 по 20 августа.

Но рыболовы следят не только за благоприятными для рыбалки фазами луны, но и делятся секретными наживками. Так многие знают, что в августе красноперка, жерех, голавль и язь хорошо ловятся на саранчу.

А две недели назад, 14 июля, в Аксайском районе и на острове Малом на левом берегу Дона как раз зарегистрировали масштабный перелет саранчи. Но то, что для аграриев – бедствие, для рыболовов – отличная приманка для августовской рыбалки.

Кстати, подходит август и для ловли карпа. Отправляться за крупной рыбой лучше час-два до рассвета.

Если же для вас рыбалка – это возможность отдохнуть и пообщаться с единомышленниками, приходите на наш фестиваль семейной рыбалки!

Он пройдет 11 августа на базе «Южный ветер». Чтобы зарегистрироваться, нужно лишь пройти по ссылке fish.kp.ru и оставить свои координаты.

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