В Таганрогском заливе запретили вылов пиленгаса и леща

6 Авг. 12:31 2018-08-06T12:35:33+03:00

Исключение составили только для ученых и спортсменов с удочкой

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С 6 августа в Азовском море запрещен промысловый вылов пиленгаса. На столь крайнюю меру чиновники пошли из-за необходимости сохранения данного представителя семейства кефалевых, очень, кстати, популярного среди жителей донского региона. До этого специалисты по сохранению популяции рыб, кстати, вынуждены приостановить вылов леща и судака.

- Это связано с переловом и необходимостью сохранения популяции, - пояснили решение в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.

Запрет не касается ученых, которые занимаются изучением популяции рыб. Также исключение сделали для «ловли в целях спортивного и любительского рыболовства».

Тем временем сотрудники Южного научного центра РАН провели несколько дней в экспедиции на борту исследовательского судна «Денеб», чтобы понять насколько масштабное весеннее половодье повлияло на ситуации. Ученые отмечают, что благодаря половодью приток донской воды возрос втрое по сравнению с предыдущими годами. В результате в Таганрогском заливе сформировались два мощных гидрологических фронта. В районе Должанской косы происходит смешение вод и соленость быстро возрастает до 14 %, причем, как отмечают ученые, границу раздела этих вод видно невооруженным глазом: более мутные речные воды очень резко отделены от прозрачных, соленых морских.

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