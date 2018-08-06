2018-08-06T13:26:37+03:00
Происшествия

В Новочеркасске задержан мужчина, который у интерната развращал семилетнего мальчика

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту действий сексуального характера возбуждено уголовное делоПо факту действий сексуального характера возбуждено уголовное делоФото: СУ СК России по РО
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Региональный следственный комитет сообщил об аресте 54-летнего жителя Новочеркасска. Мужчину подозревают в том, что он приставал к ребенку, показывая свои интимные места.

- По версии следствия, 1 августа гражданин, находясь на территории интерната для престарелых и инвалидов, завел семилетнего мальчика в безлюдное место, где продемонстрировал ему свои половые органы, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.

В случившемся усмотрели все признали преступления, предусмотренного п.»б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Если вина подозреваемого мужчины будет доказана в суде, ему грозит серьезный срок - от двенадцати до двадцати лет с лишения свободы.

В ведомстве говорят, что по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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