В Новочеркасске задержан мужчина, который у интерната развращал семилетнего мальчика

6 Авг. 13:26 2018-08-06T13:26:37+03:00

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Региональный следственный комитет сообщил об аресте 54-летнего жителя Новочеркасска. Мужчину подозревают в том, что он приставал к ребенку, показывая свои интимные места.

- По версии следствия, 1 августа гражданин, находясь на территории интерната для престарелых и инвалидов, завел семилетнего мальчика в безлюдное место, где продемонстрировал ему свои половые органы, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.

В случившемся усмотрели все признали преступления, предусмотренного п.»б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Если вина подозреваемого мужчины будет доказана в суде, ему грозит серьезный срок - от двенадцати до двадцати лет с лишения свободы.

В ведомстве говорят, что по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.