6 Авг. 13:38 2018-08-06T13:44:48+03:00

В Ростовской области открыт сезон охоты на оленей и косуль Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

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Правительство Ростовской области сообщило о распоряжении губернатора региона, которым определен лимит добычи охотничьих ресурсов (попросту - животных). Срок действия - до августа следующего года.

Согласно документу, самая большая квота выделена на добычу косули - 349 особей (а общая численность - четыре тысяч животных). На втором месте лимит на добычу барсуков: 74 особи из почти 2,5 тысячи грызунов, на третьем - на оленей европейских (175 из 1,5 тысячи копытных).

Наименьшее количество разрешений выдано на лань: позволен острел только девяти особей (численность поголовья на сегодняшний день - 300).

- Объемы сезона 2018−2019 годов обоснованы государственной экологической экспертизой, - говорят в правительстве, добавляя, что выдачу разрешительных документов охотхозяйствам осуществляет министерство природных ресурсов и экологии.