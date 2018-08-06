2018-08-06T15:50:54+03:00
Общество

Спортивный фестиваль 11 августа 2018 в Ростове-на-Дону: гонки на скутерах и сдача ГТО

На левом берегу Дона 11 августа пройдет спортивный фестиваль
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В парке "Левобережный" пройдет большой спортивный фестиваль.В парке "Левобережный" пройдет большой спортивный фестиваль.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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В субботу, 11 августа, в Ростове-на-Дону в парке «Левобережный» пройдет большой спортивный фестиваль. Запланированы соревнования по футболу, баскетболу, теннису, мас-рестлингу, мастер-классы беговелошколы, а также турнир по киберспорту, гонки на скутерах по Дону.

- Праздник День физкультурника – хороший повод для тех, кто пока не приобщился к физической культуре, сделать первый шаг – сдать нормативы ГТО, - говорят в администрации города. - Но для сдачи нормативов нужно заранее зарегистрироваться на сайте gto.ru.

Напомним, комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше и нормативов по трем уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам.

Организаторы отмечают, что для самых маленьких участников фестиваля откроются также зоны детской анимации.

ВНИМАНИЕ!

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Традиционная встреча любителей спортивной ловли под эгидой "Комсомолки" пройдет 11 августа на базе «Южный ветер». Чтобы зарегистрироваться, нужно лишь пройти по ссылке fish.kp.ru и оставить свои координаты.

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