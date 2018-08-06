2018-08-06T16:25:35+03:00
Общество

Звезда "Дома-2" из Ростова-на-Дону Екатерина Гужвинская приняла участие в шоу "Инстаграмщицы"

Передачу с участием выпускницы РАНХиГС можно будет увидеть 6 августа
Оксана АРТЕМОВА
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Екатерина Гужвинская проявила себя на Центральном рынке Ростова-на-ДонуЕкатерина Гужвинская проявила себя на Центральном рынке Ростова-на-Дону
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Звезда "Дома-2" Екатерина Гужвинская приняла участие в проекте "Инстаграмщицы" на телеканале "Пятница". Она вернулась в родной Ростов-на-Дону, чтобы заслужить уважение земляков и послужить земле, на которой выросла. Организаторы реалити-шоу придумали отправить красавицу рубить мясо на Центральном рынке Ростова-на-Дону. Под начало уважаемого человека - бригадира мясного отдела. А потом - продавцом в рыбный отдел. К огромному удивлению всей съемочной группы с заданиями хрупкая девушка справилась, а в роль продавщицы и вовсе вжилась настолько уверенно, что получила чаевые.

Чем еще занималась Екатерина Гужвинская в Ростове-на-Дону и удалось ли ей добиться расположения земляков, можно увидеть уже сегодня, 6 августа, в 21:00 на телеканале «Пятница!»

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