В Ростове-на-Дону на Зеленом острове хотят построить башню и большой парк развлечений

6 Авг. 18:00 2018-08-06T18:00:23+03:00

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В Ростове-на-Дону может появиться «Пенташпиль-комплексом». Об этом говорится в стратегии социально-экономического развития донской столицы до 2035 года.

Сам проект с «бородой», впервые о нем заговорили еще в конце прошлого столетия, тогда же был выполнен рабочий макет башни. На данный момент он доработан с учетом современных технологий и возможностей. Предполагается, что башня с высотной обзорной площадкой станет центральным место большого торгово-развлекательного комплекса.

Напомним, Стратегия на данный момент находится в стадии общественных слушаний. Планируется, что документ примут к 1 января 2019 года.

На левом берегу предполагается создать большую рекреационно-спортивный комплекс, включающий новый стадион, открытый и закрытый бассейны водного спорта, универсальный зал игровых видов спорта, конно-спортивный комплекс и ландшафтно-тематический парк развлечений (круглогодичный) в западной части Зеленого острова.