2018-08-06T18:00:23+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Зеленом острове хотят построить башню и большой парк развлечений

Проект получил оригинальное название
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
На левом берегу предполагается создать большую рекреационно-спортивный комплексНа левом берегу предполагается создать большую рекреационно-спортивный комплексФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону может появиться «Пенташпиль-комплексом». Об этом говорится в стратегии социально-экономического развития донской столицы до 2035 года.

Сам проект с «бородой», впервые о нем заговорили еще в конце прошлого столетия, тогда же был выполнен рабочий макет башни. На данный момент он доработан с учетом современных технологий и возможностей. Предполагается, что башня с высотной обзорной площадкой станет центральным место большого торгово-развлекательного комплекса.

Напомним, Стратегия на данный момент находится в стадии общественных слушаний. Планируется, что документ примут к 1 января 2019 года.

На левом берегу предполагается создать большую рекреационно-спортивный комплекс, включающий новый стадион, открытый и закрытый бассейны водного спорта, универсальный зал игровых видов спорта, конно-спортивный комплекс и ландшафтно-тематический парк развлечений (круглогодичный) в западной части Зеленого острова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчанин погиб, перебегая через рельсы перед поездом «Анапа - Казань»
В Ростовской области лже-цветочница через Интернет полтора года обманывала покупателей
Проезд в электричках Ростовской области теперь можно оплатить транспортной картой
Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья
Мэрия Ростова-на-Дону пояснила судьбу Забиваки
В Ростове-на-Дону в рамках Дня города пройдет свыше 200 мероприятий‍
Фирменный поезд Ростов-на-Дону - Москва станет быстрее
«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» выбрало более 2000 семей в ЮФО и СКФО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» расторгло договоры энергоснабжения с 17 управляющими компаниями и ТСЖ
В Ростове-на-Дону пассажиры маршрутки потребовали высадить онкобольного, приняв его за пьяного
В Ростове-на-Дону после столкновения с внедорожником маршрутка № 212 протаранила забор частного дома
Будет солнечно: синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в выходные
В Ростовской области на двух дорогах вводится ограничение для движения грузовиков
В Цимлянске построят новый водозабор и дороги
Соленые огурцы с медом: "Миссис Россиия" Полина Диброва попробовала новое блюдо на Дону
«Фигура просто бомба»: через месяц после родов третья жена Тарасова показала идеальный пресс
Житель Ростовской области похитил металл на 200 тысяч рублей
Сразу видно грудь - импланты: поклонники невесты Баскова под лупой изучили ее новое фото
В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила мотоциклиста
В Ростове-на-Дону пройдет «Ярмарка жилья»
В Ростове-на-Дону известной защитнице зеленых насаждений разбили машину
В городе Зверево 31-летняя женщина-водитель поворачивая налево, сбила подростков на скутере
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотечным программам
Погиб водитель: в Ростовской области перевернулся легковой автомобиль