В Ростовской области взяли под стражу мужчину, который убил знакомого, а потом поджег

7 Авг. 09:23 2018-08-07T09:27:51+03:00

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В Шолоховском районе помещен в следственный изолятор 32-летний местный житель, которого считают причастным к гибели мужчины.

- 30 июля после тушения пожара в домовладении, расположенном в хуторе Калининский, обнаружено тело хозяина с телесными повреждениями в области головы и термическими ожогами, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Эксперты сразу предположили, что мужчина был убит, а затем кто-кто спалил дом, чтобы скрыть преступление. Оказалось, что одним из последних с ним общался 32-летний местный житель. В ходе допроса тот во всем признался. Как оказалось, что вместе выпивали, а затем поссорились. В сердцах мужчина схватился за нож, а когда остановился, знакомый был уже мертв.

- В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавляют в следкоме.