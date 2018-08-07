В Таганроге хотят создать аэропорт, который станет дублером Платова

7 Авг. 10:04 2018-08-07T10:31:42+03:00

Об этом рассказал губернатор региона в интервью журналистам

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В Таганроге и Волгодонске рассматривают варианты возрождения аэропортов, которые были построены еще в советское время. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в интервью телеканалу «Дон24».

Предполагается, что аэропорт в Таганроге может стать дублером Платова. Здесь практически всегда хорошая погода, но необходима реконструкция всей инфраструктуры, включая адаптацию взлетно-посадочной полосы. На данный момент его основное назначение - полеты экспериментальной авиации (испытательная база Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева).

- Аэропорт Таганрога, очевидно, подходит для того, чтобы быть дублером Платова. Как минимум, он может быть региональным аэропортом. Сейчас наступило время, когда этим можно более активно заниматься, – сказал губернатор Василий Голубев.

Создание дублера уже включено в долгосрочную стратегию развития Ростовской области, но ни сроки, ни источники не определены.

Что касается аэропорта Волгодонска, то пока он интересен только с точки зрения региональной авиации.