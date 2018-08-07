В Таганроге хотят создать аэропорт, который станет дублером Платова
В Таганроге и Волгодонске рассматривают варианты возрождения аэропортов, которые были построены еще в советское время. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в интервью телеканалу «Дон24».
Предполагается, что аэропорт в Таганроге может стать дублером Платова. Здесь практически всегда хорошая погода, но необходима реконструкция всей инфраструктуры, включая адаптацию взлетно-посадочной полосы. На данный момент его основное назначение - полеты экспериментальной авиации (испытательная база Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева).
- Аэропорт Таганрога, очевидно, подходит для того, чтобы быть дублером Платова. Как минимум, он может быть региональным аэропортом. Сейчас наступило время, когда этим можно более активно заниматься, – сказал губернатор Василий Голубев.
Создание дублера уже включено в долгосрочную стратегию развития Ростовской области, но ни сроки, ни источники не определены.
Что касается аэропорта Волгодонска, то пока он интересен только с точки зрения региональной авиации.