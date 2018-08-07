В Ростовской области погиб 15-летний подросток, прыгнув в водоем с двухметровой высоты
В минувший понедельник, 6 августа, в станице Владимирская (Красносулинский район) погиб подросток. Школьник отдыхал у водоема вместе с друзьями. В какой-то момент решил прыгнуть с края карьера (высота - около двух метров), после чего пропал. Товарищи сначала пытались его найти, позвали на помощь, но было уже поздно.
- Следователем проведен осмотр места происшествия, тела погибшего, опрошены очевидцы произошедшего, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - Назначено проведения судебно-медицинской экспертизы.
Донские спасатели призывают жителей строго соблюдать правила поведения на воде, отдыхать только на официальных пляжах, где есть сотрудники, которые могут вовремя прийти на помощь.