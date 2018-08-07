2018-08-07T12:26:05+03:00
Общество

Автобусы «Батайск - Ростов» поедут через Ворошиловский мост

В ближайшее время будут определены места для остановок
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Донские власти рассматривают вариант корректировки маршрута «Батайск - Ростов». Предполагается, что в ближайшее время автобусы вновь будут ходить через Ворошиловский мост (сейчас через Темерницкий, а затем на вокзал). На данный момент определяют места для остановочных комплексов.

- Сейчас адаптируют маршруты автобусов для комфортного передвижения жителей Батайска и ростовчан, - цитирует «Дон24» губернатора Василия Голубева. - Будут запущены новые маршруты. В районе стадиона появится несколько новых остановок. Возможность переезда через Ворошиловский мост, чтобы максимально быстро добраться в центр города, конечно, будет.

Напомним, ранее автобусы так и ходили, но маршрут поменяли на время реконструкции Южного подъезда и Ворошиловского моста.

Автобусы "Батайск - Ростов" скоро поедут по Ворошиловскому мосту Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Автобусы "Батайск - Ростов" скоро поедут по Ворошиловскому мостуФото: Ирина ПОТЕРЯ

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