2018-08-07T11:31:31+03:00
Общество

«Игривая львица»: поклонники оценили новый образ невесты Баскова

Фанаты заметили, что красавица из Ростова-на-Дону становится похожа на Бритни Спирс
ГОШЕВ Игорь
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Фанаты говорят, что красавица из Ростова-на-Дону становится похожа на Бритни Спирс.Фанаты говорят, что красавица из Ростова-на-Дону становится похожа на Бритни Спирс.
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Посол Чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева вот уже несколько дней отдыхает после тяжелой работы. Когда матчи мундиаля подошли к концу, красавица отправилась на отдых в Рио-де-Жанейро. Там она отметила свой 35-летний юбилей сначала на борту самолета вместе с подругами и шампанским, после прогулялась по берегу океана и зажигала на яхте.

А несколько часов назад невеста Николая Баскова - пара почти два года назад сообщила о своем намерении пожениться, но дальше обещаний дело пока не пошло, опубликовала новый снимок. На нем белокурая красавица в свободной белой тунике и шляпе. Новый образ оценили поклонники, подлисав снимок «Игривая львица», «Львица на охоте» и шуточный «Я испугался». Кто-то отметил, что ростовчанка все больше становится похожа на Бритни Спирс. А может, просто кадр такой получился.

Пост с фото собрал десятки тысяч лайков и миллионы трогательных сердечек.

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