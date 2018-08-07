В Красносулинском районе во время пожара погиб пенсионер

7 Авг. 11:32 2018-08-07T11:32:14+03:00

Во время пожара погиб человек Фото: Архив "КП"

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В Красносулинском районе выясняют обстоятельства пожара со смертельным исходом. Как пояснили в службе спасения, сообщение о возгорании поступило в понедельник, 6 августа, в 16:18. Жители попросили приехать как можно быстрее на улицу Придорожную, где полыхал одноэтажный частный дом.

- В 16:26 огонь удалось локализовать, площадь пожара составила 50 квадратных метров, - пояснили «КП-Ростов» в службе спасения. - Погиб один человек.

Для ликвидации пожара привлекались девять сотрудников МЧС, которые задействовали две единицы техники.

Напомним, ранее в Ростовской области во время пожара погибла семья: 61-летний хозяин дома, 33-летняя женщина (его гражданская супруга - автр) и двое сыновей (трехлетние близнецы - автр), которые, по предварительным данным, отравились продуктами горения.