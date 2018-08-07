На левом берегу Дона могут начать строить жилые дома

7 Авг. 11:46 2018-08-07T11:46:35+03:00

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Городские и областные власти рассматривают возможность появления новых жилых районов на левом берегу Дона. Но пока это находится в стадии обсуждения. Свое веское слово должны сказать специалисты - строители и геологи. На данный момент левобережная зона имеет спортивно-рекреационное назначение, предполагается, что здесь появится конная школа и ипподром, а на Зеленом острове будет круглогодичный развлекательный центр.

- Такие территории живут еще более активной жизнью, если вблизи есть зоны жилой застройки, - сказал губернатор Василий Голубев. - Предложения поступают, но для реализации их нужно проработать. Каждый шаг по этому поводу жители будут видеть.

Напомним, на данный момент помимо нового стадиона появился парк «Левобережный», а также реконструирован Гребной канал.