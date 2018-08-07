7 Авг. 12:10 2018-08-07T12:10:48+03:00

В Ростовской области изъяли семь тысяч литров контрафактного моторного масла Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Операцию по поиску контрафакта проводили в Ростове-на-Дону на территории складских помещений. Стражи порядка уже знали, что отсюда подпольное моторное масло расходилось по торговым точкам.

- Было изъято более 6000 литров фальсифицированного масла популярных торговых марок, которое отправлено на исследование, - пояснили в пресс-службе ведомства. - По предварительным подсчетам, общий ущерб причиненный правообладателям, составил более двух миллионов рублей.

Кроме того, во время обысков по месту жительства главного подозреваемого нашли свыше 7 миллионов рублей, мобильные телефоны и печати.

В отношении жителя Ростова уже возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.