Экс-заместителя главы администрации Донецка подозревают в вымогательстве и получении взятки

7 Авг. 12:23 2018-08-07T12:23:54+03:00

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Региональный следственный комитет распространил официальное сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении уже бывшего заместителя главы администрации Донецка по ЖКХ, транспорту и связи. Чиновника подозревают в получении взятки и влиянии на деятельность коммерческой организации с помощью своих служебных полномочий.

- По данным следствия, в 2016 году подозреваемый, занимая должность заместителя главы, действуя посредством угроз, потребовал от руководителя коммерческой организации, которая занималась сбором и вывозом твердых коммунальных отходов, а также уборку и благоустройство, безвозмездно обратить 50 процентов доли уставного капитала организации, - пояснили в следкоме.

Совладельцем должен был стать человек, приближенный к чиновнику. Взамен тот обещал не только извлечение совместной прибыли, но и свое личное покровительство.

- Опасаясь возможности реализации угроз о воспрепятствовании деятельности организации, директор коммерческой организации был вынужден согласиться и принять требования подозреваемого, - добавляют в СУ СК России по РО.