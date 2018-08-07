«Приснится же такое»: звезда Playboy Мария Лиман в сексуальном нижнем белье пожелала мужчинам спокойной ночи

7 Авг. 12:28 2018-08-07T12:28:32+03:00

Один из поклонников написал: «Кисунь, а где страсть? «Больше секса». Фото: Инстаграм Марии Лиман.

Изменить размер текста: A A

Звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону. Но армия ее подписчиков в Инстаграм исчисляется сотнями тысяч. Практически каждый день сексуальная брюнетка радует поклонников снимками, которые один откровеннее другого. Но на этот раз Лиман превзошла саму себя. Красотка разместила фото в сексуальном кружевном нижнем белье и подписала словами одной известной детской песни:

- Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяла и подушки ждут ребят. А дальше продолжила применительно к себе: «Даже Маша спать ложится, чтобы ночью вам приснится. Ты ей пожелай «Баю-бай»».

- Среди все твоих фото, я думаю, эта самая огонь, - написал один и фанатов красавицы.

Однако не все его поддержали: «Приснится же такое!», «Кисунь, а где страсть? Больше секса», «Лучше в реале, чем во сне» и «Ну как всегда, ей про политику и про любовь а она - я спать хочу».

Самая оперативная информация на радио 89, 8 FM.