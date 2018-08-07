«Приснится же такое»: звезда Playboy Мария Лиман в сексуальном нижнем белье пожелала мужчинам спокойной ночи
Звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону. Но армия ее подписчиков в Инстаграм исчисляется сотнями тысяч. Практически каждый день сексуальная брюнетка радует поклонников снимками, которые один откровеннее другого. Но на этот раз Лиман превзошла саму себя. Красотка разместила фото в сексуальном кружевном нижнем белье и подписала словами одной известной детской песни:
- Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяла и подушки ждут ребят. А дальше продолжила применительно к себе: «Даже Маша спать ложится, чтобы ночью вам приснится. Ты ей пожелай «Баю-бай»».
- Среди все твоих фото, я думаю, эта самая огонь, - написал один и фанатов красавицы.
Однако не все его поддержали: «Приснится же такое!», «Кисунь, а где страсть? Больше секса», «Лучше в реале, чем во сне» и «Ну как всегда, ей про политику и про любовь а она - я спать хочу».
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