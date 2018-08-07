Сексуальный танец от «Мисс Россия» Татьяны Котовой взбудоражил поклонников

7 Авг. 15:14 2018-08-07T15:16:51+03:00

Число лайков под этим ее постом в два раза больше, чем под снимками без трусиков [видео]

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«Мисс Россия» Татьяна Котова сейчас активно строит собственную карьеру певицы и оттачивает свое мастерство на сцене, чтобы зрителю было на что посмотреть. И, собственно говоря, поклонники уже оценили старания красотки, посмотрев видео с ее участием. На нем она вместе с преподавателем тацует зажигательный танец. И, кстати, число лайков под этим ее постом в два раза больше, чем под снимками без трусиков.

- Хотела давно выложить это видео, да все как-то некогда было, - написала Татьяна в своем Инстаграм. - В США тренировалась с очень пластичной и талантливой танцовщицей, мечтаю снова попасть к ней на мастер-класс. Обожаю пластику, которую она преподает на своих уроках. Как вам танец?

Народ рассыпался в комплиментах красотке: «Удивительные изменения», «Какое яркое стремление быть лучше, сразу видно перфекциониста», «Ты совершенство!».

Напомним, не так давно Татьяна Котова получила множество гневных комментариев от поклонников за фото без трусиков. После этого красавице пришлось вступить с особо ярыми фанатами в переписку и показать закулисье таких снимков.

kottova Хотела давно выложить это видео, да всё как-то некогда было...

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- Для того, чтобы узнать, надеты у человека трусы или нет, не нужно заглядывать под юбку, - написала она. - Достаточно посмотреть в глаза. Можно сколько угодно писать умные тексты и постить кадры заката, но люди залайкают и запишут тебя комментариями, когда ты вдруг опубликуешь фото как ты без трусов. Мужчины ставят сердечки и скромно пишут «Вау!» (подробности)

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