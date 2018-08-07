Поклонники рассекретили имя новорожденной дочери Дмитрия Тарасова

7 Авг. 15:50 2018-08-07T17:15:37+03:00

Поклонники до сих пор пытаются выведать у пары, как же они назвали дочь. Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова.

А еще пристыдили футболиста за то, что уже забыл про жену

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В Инстаграмах четы Тарасовых появился атмосферный снимок, сделанный на берегу реки. На нем футболист вместе со своей супругой - Анастасией из Ростова-на-Дону, любуются пейзажем. Рядом в коляске тихо посапывает новорожденная дочь, а все семейство охраняет лабрадор Тара.

- Все самое лучшее впереди. Проводите больше времени с любимыми, - подписал карточку спортсмен и сопроводил его хэштегами #вечер #прогулка #зож #чистыйвоздух #природа #лес #река #дом #собака #доча.

Однако внимательные поклонники пристыдили Тарасова, что тот, дескать, забыл про супругу.

- А жену и не вписал, - подметил один из подписчиков. - Правильно, за чем она нужна...

На что другой ответил: «Зато собаку вписал, она важнее жены». Или вот комментарий: «Супер последовательность... Какая прелесть... Хэштеги прелесть».

tarasov23 Гуляю с любимыми девочками #дом#семья

При этом поклонники до сих пор пытаются выведать у пары, как же они назвали дочь, которой совсем скоро исполнится месяц.

- Самое красивое имя дали: Милана! - выдала тайну Тарасовых одна из подписчиц.

- Мариной ее назвали, - со знанием дела заявляет другая. - От куда вы вообще берете эту инфу: Яна, Милана... Назвали ее Мариной.

- А мне соседка сказала Татьяной, - показала знание вопроса третья.

- Точно не Оленька, в этом можете не сомневаться, - написала еще одна поклонница пары, вероятно, имея ввиду вторую экс-супругу Дмитрия Ольгу Бузову, которая обвинила его в предательстве и очень долго не могла прийти в себя после развода с футболистом.

Однако сами новоиспеченные родители никак не комментируют слухи по поводу имени ребенка.

tarasov23 Секунды, когда жизнь меняется навсегда

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Комментаторы не скупились на колкие комментарии «Джигурда отдыхает, я в шоке!», «Вы б еще зачатие сняли», «Жизнь на распашку», «Кому-то инфаркт обеспечен» или «Ждем новую песню». (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тёща из Ростова-на-Дону переехала в дом Дмитрия Тарасова, чтобы помогать с ребенком

- Первую неделю со мной находилась моя мама, - продолжила модель. - Вводила, так сказать, в материнство. Пересмотрела многие моменты связанные с мамочкой. Свободное время - время сна доченьки. В этот момент можно приготовить кушать, принять душ, посмотреть фильмы, почитать и тд. Сейчас со мной находится моя сестренка, которая помогает мне с приготовлением завтраков/обедов/ ужинов и отвечает за наличие чая с молоком каждые три часа. (подробности)

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Однако несмотря на то, что казалось бы разговор исчерпан, фанаты экс-супруги футболиста Ольги Бузовой (именно их некоторые подозревают в недобром отношении к Анастасии, - прим. автр.) нашли новые поводы для придирок из числа «Халат погладить нужно было …» или к чему такие эпитеты через соцсети, когда счастье любит тишину? (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

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- Что за сельпо наряд у нее?! - не удержалась одна из них, имея ввиду летнее платье с цветочным рисунком. (Подробности)

БДИ!

Раскрыла карты: «Мисс Азербайджан» объяснила свою связь с Тарасовым

Неожиданный поворот получил скандал, который активно обсуждают в Интернете вот уже несколько дней. Хейтеры предположили, что пока третья жена Тарасова находилась в роддоме, ее супруг побывал в ночном клубе. Там он попал в кадр «Мисс фотомодель Азербайджан» образца 2014 года, которая не просто опубликовала снимок у себя на странице, но и подписала его вызывающе, обратившись к экс-жене футболиста: «Прости, Бузова, но в жизни он лучше!». И отметила хэштегами всех участников этой истории. (подробности)