2018-08-07T15:59:47+03:00
Общество

Ростовчанин продает 5-рублевую купюру за 5 миллионов

Банкноте уже больше века
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото купюры, выставленной на продажу на сайте "Юла".Фото купюры, выставленной на продажу на сайте "Юла".
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В сети, на сайте бесплатных объявлений, ростовчанин выставил две старинные российскию купюры номиналом в 5 и 500 царских рублей. Владелец раритетных денежных знаков пояснил, что их возраст - 100 и 110 лет, и они имеют большую ценность для коллекционеров. И правда, очень большую, если учесть, что мужчина готов продать купюры по пять миллионов рублей за каждую!

Ранее "Комсомолка" писала о новом виде мошенничества: рынок наводнили подделки дорогих старинных монет. Чтобы избежать приобретения фальшивки, специалисты советуют коллекционерам покупать монеты только в комиссионных нумизматических и антикварных магазинах с хорошей репутацией. Напомним, что старинные монеты могут иметь археологическую или культурную ценность. Такие, по законодательству, являются собственностью государства. А клады надо сдавать в казну.

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