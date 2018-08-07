Раллийный автомобиль застрял на пляже под Таганрогом

7 Авг. 16:26 2018-08-07T16:26:45+03:00

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Отдыхающие сняли на видео автомобильный курьез, который произошел на пляже в селе Петрушино под Таганрогом. На глазах у купающихся владелец раллийной иномарки Audi Quattro заехал в песок у самой кромки воды и застрял. Как ни газовал водитель, авто лишь пробуксовывало и оставалось на месте.

- Он бы поехал, но у него резина "лысая", шоссейная, - пояснил голос за кадром.

Судя по всему, машине, которая могла лишь поднимать в воздух тучи песка, понадобилась помощь трактора или нескольких дюжих мужчин. Комментаторы высмеяли владельца иномарки, мол, решил покрасоваться "тачкой" перед отдыхающими, а в итоге застрял. Многие недоумевают, почему он вообще заехал на пляж, где люди лежат на песке и играет множество детей.