2018-08-07T19:16:02+03:00
Общество

С убитым в Африке ростовским режиссером Александром Расторгуевым друзья простились романсом «Не для меня»

На гражданскую панихиду в Москве, которая по просьбе близких, состоялась в закрытом для телекамер режиме, пришли десятки его друзей и близких
Александр СТЕПАНОВ
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Александр Расторгуев считался одним из лучших режиссеров-документалистов России. Фото: lavrdoc.ruАлександр Расторгуев считался одним из лучших режиссеров-документалистов России. Фото: lavrdoc.ru
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В Москве завершилась гражданская панихида по ростовскому режиссеру-документалисту Александру Расторгуеву, погибшему во время командировки в Центральноафриканскую республику неделю назад.

Проститься с Расторгуевым в ритуальный зал Троекуровского кладбища (по просьбе близких, там не разрешили вести фото- и видеосъемку), где его решили предать земле родственники, пришли десятки людей — коллег и друзей, включая его соавторов по наиболее известным проектам — Павла Костомарова и Алексея Пивоварова.

После прощальных речей они вместе исполнили его любимую песню — романс «Не для меня», очень популярный среди донских казаков в начале прошлого века, - и многие не могли сдержать слез.

Товарищи режиссера отметили, что причины и обстоятельства его гибели пока остаются тайной, однако они постараются «ее разгадать и поделиться ею».

47-летний Александр Расторгуев, напомним, в составе съемочной группы вместе с журналистом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радчнко отправился в ЦАР для съемок документального фильма о частных военных компаниях (причем, участие самого Расторгуева в этой поездке решилось незадолго до отъезда - так сложились обстоятельства). 31 июля арендованный ими автомобиль попал в засаду: российские журналисты были расстреляны неизвестными на трассе. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Александр Росторгуев — режиссер-документалист. Коренной ростовчанин, родился в 1971 году.

Выпусник филфака РГУ и Государственной академии театрального искусства в Санкт-Петербурге. Работал режиссером ГТРК «Дон-ТР» и в петербургской редакции телеканала НТВ. В 2001 году организовал собственную студию «Кино».

Снял здесь в соавторстве с Павлом Костомаровым документальные фильмы «Я тебя люблю» (2010) и «Я тебя не люблю» (2012), которые были представлены на нескольких зарубежных кинофестивалях (Франция, Нидерланды).

В 2012-м совместно с ведущим НТВ Алексеем Пивоваровым и Павлом Костомаровым создал Интернет-проект «Срок», а затем запустил с ними же масштабный документальный проект «Реальность».

Фильмография:

1997 — «До свидания, мальчики»

2000 — «Век мой»

2000 — «Твой род»

2001 — «Гора»

2001 — «Мамочки»: Гран-при открытого фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге, премия «Лавровая ветвь» за лучший полнометражный неигровой телефильм.

2003 — «Чистый четверг»

2005 — «Дикий, дикий пляж. Жар нежных», награжден за него специальным приз жюри международного кинофестиваля в Амстердаме.

2008 — «Мальки и мамки»: специальный приз жюри Артдокфест.

2010 — «Я тебя люблю» (в соавторстве с Павлом Костомаровым)

2012 — «Я тебя не люблю» (в соавторстве с Павлом Костомаровым)

2013 — «Срок» (в соавторстве с Павлом Костомаровым и Алексеем Пивоваровым).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Начался сбор денег для помощи семье погибшего ростовского режиссера

Близкие Александра Росторгуева сообщили о том, что начался сбор денег для помощи семье погибшего в ЦАР ростовского режиссера: опубликован номер банковской карточки его матери, Людмилы Ивановны: 2202 2006 6976 4142.

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