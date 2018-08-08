2018-08-08T10:20:03+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону полицейский попался на махинациях с землей за 1 млн рублей

Стража порядка обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону полицейский попался на махинациях с землей за 1 млн рублейВ Ростове-на-Дону полицейский попался на махинациях с землей за 1 млн рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Первомайском районе под следствием оказался оперуполномоченный отделения по борьбе с преступлениями коррупционной направленности отдела экономической безопасности. Полицейского, который должен защищать правопорядок, самого обвиняют в тяжком преступлении.

- Как установлено в ходе расследования, подозреваемый осуществлял оперативное сопровождение в отношении фигуранта по уголовному делу, которого ввел в заблуждение об имеющейся у него возможности повлиять на принятие судом решения о назначении наказания, не связанного с лишением свободы, - пояснили в прокуратуре Ростовской области.

Так как подозреваемый был председателем садового товарищества, за свою «услугу» полицейский затребовал участок в этом самом СНТ. Понимая, что ему нельзя «светиться», попросил переписать землю на имя его знакомого. Тот согласился. Составил протокол общего собрания без его фактического проведения, в котором указал о принятии большинством голосов предложенного полицейским кандидата в члены товарищества и выделении ему земельного участка. Таким образом оперативник фактически стал владельцем участка кадастровой стоимостью свыше 1 млн. рублей.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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