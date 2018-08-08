2018-08-08T10:25:41+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону 9 августа почти на сутки отключат холодную воду

Горожан просят заранее подготовиться к этому событию
Ольга ГОПАЛО
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В четверг, 9 августа, в Ростове-на-Дону жителей ждет отключение воды.В четверг, 9 августа, в Ростове-на-Дону жителей ждет отключение воды.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В четверг, 9 августа, в Ростове-на-Дону жителей ждет отключение холодной воды. Правда, речь идет не обо все городе, а лишь о его части.

Как сообщили в администрации донской столицы, речь идет о домах, расположенных в границах улица Вавилова – улица Авиамоторная – улица Таганрогское шоссе, а также - улица Витебская – СНТ «СКВО» – поселок Каменка. Известно, что краны опустеют с 09:00 четверга, а включат воду только на следующий день в 08:00 в пятницу, 10 августа.

Кроме того, подача воды с пониженным давлением будет осуществляться в микрорайоне Военвед. Причина отключений - капитальный ремонт трубопровода, который затеяли коммунальщики.

У горожан уже попросили извинения за причиненные неудобства, а также попросили заранее подготовиться к этому событию и запастись питьевой водой.

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