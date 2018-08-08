8 Авг. 10:42 2018-08-08T10:42:44+03:00

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Фестиваль «Народная рыбалка-2018» 18 августа: в Ростовской области соберутся 300 рыболов-любителей. Желающих будут ждать в селе Николаевка Неклиновского района с шести часов утра.

В рамках фестиваля пройдут соревнования по рыбной ловле на поплавочную удочку по следующим номинациям: «Народный рыбак», «За самую большую пойманную рыбу»,«Удачливая рыбачка», «Самая дружная семья», «Самый маленький рыбак», «Рыбак-ветеран» и другие.

Гостей будут ждать выступления творческих и казачьих коллективов области. Там же пройдет конкурс на приготовление самой вкусной донской ухи.

К слову, побывать на рыбалке можно и раньше. Уже в эту субботу, 11 августа 2018 года, «Комсомольская правда» приглашает своих читателей на грандиозный праздник с удочками. Он стартует с 08:00 на Голубых озерах. Участников ждут призы и подарки, конкурсы и викторины. С собой иметь удочку и хорошее настроение.