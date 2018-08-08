2018-08-08T11:51:08+03:00
Общество

«Шикарно! Невероятно! Мощно!»: поклонники поздравляют Ефимову с победой на Чемпионате Европы

А еще поклонники попросили больше не целоваться с Губерниевым
ГОШЕВ Игорь
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Донская пловчиха оставила далеко позади всех конкуренток. Фото: REUTERSДонская пловчиха оставила далеко позади всех конкуренток. Фото: REUTERS
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Уроженка города Волгодонска Ростовской области Юлия Ефимова принесла в копилку сборной России еще одну золотую медаль. На Чемпионате Европы по плаванию, который проходил в Глазго, с результатом в две минуты 21,31 секунды на дистанции 200-метров брассом донская пловчиха оставила далеко позади всех конкуренток. В тройке лидеров - пловчихи из Ииспании и Великобритании, которые пришли гораздо позже нашей Юлии.

Болельщики Ефимовой ни на секунду не сомневались в том, что победа будет за россиянкой. Ведь спортсменку вот уже несколько лет называют не иначе как «Королева брасса».

- Шикарно! Невероятно! Мощно!!! Обожаю! Спасибо огромное! Ты умница, - написал один из фанатов. - Просто порвала всех... Фантастиш! - не скрывал эмоций другой.

- Как мы болели и кричали, вся округа слышала!!!! Юля, умницаааааа, первая!!!!! Ураааа! - пишет третий.

pryanya93pryanya93
Юлия Ефимова
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Были и те, кто оценил жест Ефимовой с поднятым вверх пальцем, означающим - первая.

- А маникюрчик-то классный! Любовь к красивым ногтям, к слову, передалась Ефимовой по наследству.

Ну, и наконец, объявились ревнивцы:

- Скажи Губерневу, пусть тебя больше не целует, у него жена есть, короче мы ревнуем.

Напомним, для сборной пловцов медаль Ефимовой 18-я на этом европейском первенстве. Всего же в активе россиян в рамках первого в истории объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта - 40 наград - 20 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

НУ И НУ!

Сильное кружево: прославленная пловчиха Юлия Ефимова сразила поклонников снимком в прозрачном нижнем белье

Известная российская пловчиха Юлия Ефимова сразила поклонников снимком, который хочется рассматривать и рассматривать. Титулованная спортсменка сфотографировалась на фоне океана в кружевном нижнем белье. Красавица-спортсменка кокетливо смотрит в сторону, демонстрируя безупречную фигуру. Поклонники трехкратной призерки Олимпийских игр просто не смогли пройти мимо, чтобы не оставить комментарий. (подробности)

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