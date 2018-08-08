«Роди мне дочку»: поклонник звезды Playboy Марии Лиман сделал модели предложение

8 Авг. 12:18 2018-08-08T12:18:41+03:00

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Необычное предложение получила от поклонника звезда Playboy Мария Лиман. Девушка опубликовала в своем Инстаграм новый снимок, на котором она кокетливо смотрит в камеру, а глубокое декольте из кружева только подчеркивает симпатичные особенности модели. В итоге роскошная шатенка получила сотни комментариев со всех уголков мира.

- Ты должна сверкать на обложках журналов всего мира, как самая сексуальная девушка 21 века, - высказал свое мнение один из разгоряченных фанатов Лиман.

- Браво, Маша! Упруго! Упорно! Задорно! И не порно! - написал другой.

А третий, не скрывая эмоций, предложил: «Роди мне дочку!». Однако пока на предложение неизвестного Ромео модель-ростовчанка не ответила. Зато другие уже заподозрили Лиман в неискренности:

- Подложила что-то что ли? - спросил у нее один из подписчиков. - В предыдущей фотосессии для журнала грудь была поменьше.

Напомним, модель стала очень популярной после того, как попала на обложки сразу нескольких мужских журналов. После этого она снялась в нескольких сериала, а сейчас мечтает о карьере в Голливуде.