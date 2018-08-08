В Ростове-на-Дону полуторагодовалая девочка утонула в ванной
Следственный комитет сообщил о начале проверки по факту гибели полуторагодовалой девочки. Малышка утонула в ванной.
- По предварительным данным, 7 августа а 33-летняя жительница Ростова-на-Дону, находясь по месту своего жительства, купала в ванной свою малолетнюю дочь, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - На некоторое время она отлучилась по хозяйственным нуждам.
Этого хватила, чтобы оставшись без присмотра, ребенок упал в воду и утонул.
Следователи уже завершили осмотр квартиры, опросили мать и назначили экспертные исследования, которые точно назовут причину смерти девочки.