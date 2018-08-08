В Ростове-на-Дону полуторагодовалая девочка утонула в ванной

8 Авг. 12:24 2018-08-08T12:24:00+03:00

По факту гибели ребенка началась проверка Фото: СУ СК России по РО

Мама оставила ее одну на несколько минут

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Следственный комитет сообщил о начале проверки по факту гибели полуторагодовалой девочки. Малышка утонула в ванной.

- По предварительным данным, 7 августа а 33-летняя жительница Ростова-на-Дону, находясь по месту своего жительства, купала в ванной свою малолетнюю дочь, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - На некоторое время она отлучилась по хозяйственным нуждам.

Этого хватила, чтобы оставшись без присмотра, ребенок упал в воду и утонул.

Следователи уже завершили осмотр квартиры, опросили мать и назначили экспертные исследования, которые точно назовут причину смерти девочки.