2018-08-08T12:33:48+03:00
Происшествия

В Ростовской области будут судить электрика, по вине которого погиб мужчина, сплавлявшийся на плоту

Мастера электрических сетей обвиняют в причинении смерти по неосторожности
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Мастеру электрических сетей грозит до трех лет лишения свободы.Мастеру электрических сетей грозит до трех лет лишения свободы.Фото: Из архива "КП"
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Следком передал в суд уголовное дело в отношении мастера 1 группы (подстанции) филиала ОАО «Донэнерго» Сальские межрайонные электрические сети. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Трагедия случилась еще в августе 2016 года, когда погибший с семьей и друзьями сплавлялись по реке Средний Егорлык на самодельном плоту.

- Флагшток зацепил провод воздушной линии электропередач, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - Осознавая, что плот изготовлен из электропроводного материала, с целью спасения жизней и здоровья находящихся рядом с ним людей, мужчина взялся за флагшток рукой и вынул его из крепления плота.

Мужчина погиб на месте, но спас родных. Во время расследования оказалось, что провод провис ниже допустимого значения в пять с половиной метров, а подозреваемый обязан был устранить это нарушение. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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