2018-08-08T13:57:50+03:00
Общество

«Ростелекома» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» интегрировал услугу «Виртуальная АТС» для корпоративных клиентов с системой учета клиентов и сделок amoCRM. Решение сделает услугу более функциональной, а также позволит клиентам комплексно получать сервисы как «Виртуальной АТС», так и amoCRM.

«Виртуальная АТС» – одна из наиболее востребованных облачных услуг «Ростелекома» с открытым API. Это позволяет клиентам объединять услугу с различными приложениями и создавать для своего бизнеса решения «под ключ». Для удобства клиентов, «Ростелеком» планирует запустить интеграцию «Виртуальной АТС» с наиболее популярными и надежными CRM-системами. Создание интеграции с amoCRM стало одним из ключевых проектов, поскольку система является самой широко представленной в сегменте малого и среднего бизнеса.

«Интеграция «Виртуальной АТС» «Ростелекома» с amoCRM расширяет возможности нашей системы, которую клиенты используют в различных бизнес-процессах - от ведения маркетинговой аналитики до управления продажами. Облачные решения «Ростелекома» сертифицированы, компания имеет репутацию поставщика надежных и защищенных виртуальных сервисов. Интеграция «Виртуальной АТС» и amoCRM сделают оба сервиса более привлекательными для клиентов»,- говорит Матвей Кардаш, директор по развитию amoCRM.

«Объединение наиболее востребованных решений – один из трендов развития отрасли. Партнерские проекты позволяют «Ростелекому» предлагать клиентам целый ассортимент выгодных решений. «Ростелеком» будет расширять перечень подобных проектов и предлагать решения, которые соответствуют ожиданиям самых разных клиентов», - говорит Дмитрий Чумиков, директор продуктового офиса «Телефония» ПАО «Ростелеком».

Виджет «Виртуальной АТС» размещен в системе amoCRM и клиенты могут подключить ее непосредственно из CRM «в один клик». Объединенные сервисы дают дополнительные возможности для компаний при взаимодействии с потребителями услуг: при поступлении входящего вызова на экране IP-телефона отображается имя клиента из amoCRM, в CRM появляется карточка клиента, где можно зафиксировать какие-либо задачи. Сервис также позволяет звонить клиентам непосредственно из карточки контакта CRM, не набирая номер телефона вручную.

Использование совместного решения «Виртуальная АТС» и amoCRM позволит клиентам оптимизировать бизнес процессы, сократит время на обработку информации, позволит сделать работу с базой клиентов прозрачной и управляемой.

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