2018-08-08T15:02:50+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ограничат движение по улицам Черепахина и Катаева

Водителей просят заранее планировать маршрут
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
В Ростове-на-Дону ограничат движение по улице Черепахина и КатаеваВ Ростове-на-Дону ограничат движение по улице Черепахина и КатаеваФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Администрация города сообщила об ограничении движения по улице Черепахина. Причина - работы на строительной площадке многоквартирного дома.

- Будет ограничено движение транспортных средств по Черепахина (в створе здания № 212) и Катаева, - пояснили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону.

Также в связи с ремонтом улицы Подъездная с 27 августа по 1 октября нельзя будет проехать на участке от переулка Ставропольский до Шеболдаева.

Напомним, ранее стало известно о предстоящем ограничении по улице Пановой. Предполагается, что их введут на две недели с 23 августа по 10 сентября из-за производства работ по устройству и пуско-наладке внутриплощадочных сетей водоснабжения в новостройке. Корректировка касается пересечения улиц Образцовая – Пановой, сквозного движения по Пановой на участке от Образцовой до Активной.

Жителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчанин погиб, перебегая через рельсы перед поездом «Анапа - Казань»
В Ростовской области лже-цветочница через Интернет полтора года обманывала покупателей
Проезд в электричках Ростовской области теперь можно оплатить транспортной картой
Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья
Мэрия Ростова-на-Дону пояснила судьбу Забиваки
В Ростове-на-Дону в рамках Дня города пройдет свыше 200 мероприятий‍
Фирменный поезд Ростов-на-Дону - Москва станет быстрее
«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» выбрало более 2000 семей в ЮФО и СКФО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» расторгло договоры энергоснабжения с 17 управляющими компаниями и ТСЖ
В Ростове-на-Дону пассажиры маршрутки потребовали высадить онкобольного, приняв его за пьяного
В Ростове-на-Дону после столкновения с внедорожником маршрутка № 212 протаранила забор частного дома
Будет солнечно: синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в выходные
В Ростовской области на двух дорогах вводится ограничение для движения грузовиков
В Цимлянске построят новый водозабор и дороги
Соленые огурцы с медом: "Миссис Россиия" Полина Диброва попробовала новое блюдо на Дону
«Фигура просто бомба»: через месяц после родов третья жена Тарасова показала идеальный пресс
Житель Ростовской области похитил металл на 200 тысяч рублей
Сразу видно грудь - импланты: поклонники невесты Баскова под лупой изучили ее новое фото
В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила мотоциклиста
В Ростове-на-Дону пройдет «Ярмарка жилья»
В Ростове-на-Дону известной защитнице зеленых насаждений разбили машину
В городе Зверево 31-летняя женщина-водитель поворачивая налево, сбила подростков на скутере
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотечным программам
Погиб водитель: в Ростовской области перевернулся легковой автомобиль