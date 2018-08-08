В Ростове-на-Дону ограничат движение по улицам Черепахина и Катаева

8 Авг. 14:54 2018-08-08T15:02:50+03:00

В Ростове-на-Дону ограничат движение по улице Черепахина и Катаева Фото: Олег УКЛАДОВ

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Администрация города сообщила об ограничении движения по улице Черепахина. Причина - работы на строительной площадке многоквартирного дома.

- Будет ограничено движение транспортных средств по Черепахина (в створе здания № 212) и Катаева, - пояснили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону.

Также в связи с ремонтом улицы Подъездная с 27 августа по 1 октября нельзя будет проехать на участке от переулка Ставропольский до Шеболдаева.

Напомним, ранее стало известно о предстоящем ограничении по улице Пановой. Предполагается, что их введут на две недели с 23 августа по 10 сентября из-за производства работ по устройству и пуско-наладке внутриплощадочных сетей водоснабжения в новостройке. Корректировка касается пересечения улиц Образцовая – Пановой, сквозного движения по Пановой на участке от Образцовой до Активной.

Жителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству.