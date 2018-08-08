В Ростовской области две трети дорог до конца года должны соответствовать установленным нормам

8 Авг. 15:10 2018-08-08T15:10:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Ростовской области до 2024 года должны быть приведены в порядок 2,3 тысячи километров дорог, сообщил в среду, 8 августа, Василий Голубев, который принял участие в открытии движения по двум отремонтированным дорогам – южного въезда в Аксай и 9-километрового участка муниципальной трассы между х. Задонским и пос. Каяльским.

- Цель – привести дороги в порядок и сделать их безопасными, минимизировав количество участков, где происходит наибольшее количество ДТП, - отметил Голубев. – До конца текущего года в регионе 65 процентов дорог должны соответствовать нормативам. Всего в 2018-м намечено сделать свыше двухсот километров дорог ростовской агломерации. Продолжится, в том числе, приведение в норму трасс Азовского района – уже в сентябре, в частности, будет завершен капремонт автотрассы между хуторами Усть-Койсуг и Шмат.

В соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ в Майских указах 2018 года, до 2024 года в Ростовской области необходимо добиться уменьшения количества автодорог, работающих в режиме перегрузки (в их общей протяженности) на 10 процентов в сравнении с 2017-м, сокращения аварийно-опасных участков – в два раза, а также сокращения смертности в результате ДТП – в 3,5 раза (до уровня не более 4-х человек на 100 тысяч населения).